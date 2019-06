Nij Smellinghe 'opent' 9000 zonnepanelen

Publicatie: wo 05 juni 2019 21.09 uur

DRACHTEN - Ziekenhuis Nij Smellinghe is het eerste ziekenhuis in Nederland dat sinds mei 2019 op jaarbasis ruim 30% van haar eigen energieverbruik opwekt met 9.000 zonnepanelen. 5.500 zonnepanelen boven de parkeerplaats en 3.500 op de daken wekken samen ruim 2,6 miljoen kilowattuur (2,7 megawatt) duurzame energie op. Dat staat gelijk aan het jaarverbruik van 730 huishoudens.

Woensdag werd op Wereld Milieu Dag het unieke zonnecarport en zonnedak officieel geopend. Groep 7A van OBS De Meander in Drachten visualiseerde hun creatieve idee op een zonnepaneel over hoe Nij Smellinghe nog meer energie kan besparen of opwekken. Bij basisscholen in de regio was deze prijsvraag uitgezet en de groep leerlingen van OBS de Meander hadden gewonnen. Daarom werden zij in elektrische auto's opgehaald en naar Nij Smellinghe gebracht.

Het ziekenhuis is een grootverbruiker van energie met grote medische apparatuur als de MRI en de CT-scan, en ook alle computers en de koeling nemen stroom. "Op zonnige dagen draait het volledige ziekenhuis, inclusief MRI, CT en operaties, op zonne-energie. En leveren we nu al energie aan de omgeving. Gemiddeld per jaar wekken wij ruim 30% (2,7 megawatt) van ons energieverbruik zelf op via onze zonnepanelen. Dat staat gelijk aan zo’n 730 huishoudens die gemiddeld 3.500 kilowattuur per jaar verbruiken", aldus Folkert Brouwers, directeur Bedrijf & Gebouwen van Nij Smellinghe. "In de wintermaanden verwachten wij een deel van onze energie nu nog aan te vullen met ingekochte groene stroom."

Zonnecarport uniek in Nederland

Eind 2018 is zonne-energiespecialist GroenLeven gestart met de voorbereidingen, bouw van de zonnecarport en het plaatsen van in totaal 9.000 zonnepanelen. "Geweldig dat we met dit unieke project een belangrijke bijdrage leveren aan de verduurzaming van Nij Smellinghe. Met de zonnecarport is het ziekenhuis echt een koploper in de energietransitie. Wij zijn ontzettend trots dat we deze carport hebben gerealiseerd. Dit sluit aan bij onze filosofie: zonne-energie creëren als dubbelfunctie zoals hier op de daken en boven een parkeerplaats", aldus Roland Pechtold, eindverantwoordelijke GroenLeven.

