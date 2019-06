Vermiste kabeltrekker trok gewoon kabels

Publicatie: wo 05 juni 2019 16.07 uur

DOKKUM - In de Fonteinkerk op de Keppels in Dokkum waren woensdagmiddag meerdere personen bezig met het trekken van kabels onder de vloer door. Op een gegeven moment raakten twee personen elkaar kwijt, ze konden elkaar niet meer zien, maar nog wel horen.

Eén persoon was vermoedelijk in de veronderstelling dat een andere persoon bekneld zat. Toen is er met 112 gebeld. De meldkamer alarmeerde uit voorzorg een tweetal ambulances, meerdere politie-eenheden en de brandweer van Dokkum. Inmiddels was ook het Mobiel Medisch Team per traumahelikopter onderweg naar de stad.

Bij aankomst van de eerste hulpdiensten werd de persoon aangetroffen, aan de andere kant van de kerk waar de persoon gewoon bezig was met het aanleggen van de kabels. Er raakte niemand gewond, de brandweer van Dokkum werd geannuleerd en ook het Mobiel Medisch Team keerde ter hoogte van Leek terug richting Eelde. Eind goed, al goed.