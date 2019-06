Pistool in keukenkastje: 80 uur werkstraf

Publicatie: wo 05 juni 2019 14.34 uur

LEEUWARDEN - Medio juni vorig jaar vond de douane in het keukenkastje van een 44-jarige inwoner van Twijzel een gaspistool en een behoorlijke voorraad munitie. In totaal ging het om 253 patronen, waarvan er 124 knalpatronen waren. Het wapen bleek alleen geschikt voor het afvuren van vuurwerk, maar het leek wel griezelig veel op een echt wapen, namelijk een Rohm RG96.

Illegale alcohol

De douane was in de woning in het kader van een accijnscontrole: er zou illegaal alcohol gestookt worden. Daar bleek niets van, maar bij een doorzoeking werd wel het gaspistool aangetroffen. De Twijzeler zei tegen de douane dat hij het wapen vijf jaar geleden in Duitsland had gekocht om met oud en nieuw vuurwerk af te schieten. Hij had het eenmaal afgevuurd. Hij was zo geschrokken van de harde knal, dat hij het in een keukenkastje had verstopt en nooit weer had gebruikt.

'Enorme hoeveelheid patronen'

De man was in januari opgeroepen voor een zitting van de officier van justitie. Daar was hij niet naar toe gegaan. Woensdag was hij ook niet naar de rechtbank in Leeuwarden gekomen, waar de zaak door politierechter Tom Wolters werd behandeld. Die veroordeelde de Twijzeler - bij verstek - tot een werkstraf van 80 uur en een voorwaardelijke celstraf van een maand. Naast dat hij had gezien dat het wapen opvallend echt was, vond Wolters dat de man 'een enorme hoeveelheid patronen' in huis had. "Het is wel iemand met een gezin en kleine kinderen", aldus de rechter.