Drachten stopt dit jaar met uitgave Breeduit

Publicatie: wo 05 juni 2019 11.44 uur

DRACHTEN - De gemeente Smallingerland stopt dit jaar met de uitgave van het gemeentekrantje Breeduit. Het college van B&W heeft besloten om de overeenkomst met de uitgever per 1 oktober te stoppen. De krant, die vanaf 2006 als extra service voor de inwoners van Smallingerland wekelijks op de mat valt, wordt vervangen door een digitale nieuwsbrief.

Verschuiving naar interactieve media

Een belangrijke reden voor het besluit is dat het gebruik van en communiceren via online media de laatste jaren flink is toegenomen. De gemeente heeft naast haar eigen website de beschikking over diverse social media kanalen. Het grote voordeel van het gebruik van online media is volgens de gemeente dat ze direct (nieuws)berichten kunnen plaatsen en zo ook in contact staan met de inwoners.

In de aanloop naar 1 oktober ontwikkelt de gemeente verder een digitale nieuwsbrief waar geïnteresseerden zich op kunnen abonneren. Deze nieuwsbrief is dan ook via smallingerland.nl en de social media te bereiken. Binnenkort start de mogelijkheid tot aanmelding voor deze nieuwsbrief. Daarnaast maakt de gemeente gebruik van de mogelijkheid tot het plaatsen van advertenties in lokale media voor uitnodigingen en oproepen voor bijeenkomsten en bijvoorbeeld raadsvergaderingen. Officiële bekendmakingen worden in de toekomst digitaal gepubliceerd.

Bezorging op donderdag niet meer mogelijk

Een tweede reden is dat de bezorging van de Breeduit op donderdag stopt. De laatste jaren komen er steeds meer klachten over de bezorging. Dat varieert van dagen later bezorgen tot helemaal niet bezorgen. Dit probleem is door de verspreider niet meer op te lossen omdat er onvoldoende bezorgers te krijgen zijn. Bezorging op andere dagen is ook geen optie.

De gemeente Smallingerland was uniek als het gaat om de uitgave van een eigen krant. Een deel van de krant werd gevuld door de gemeente en het andere deel werd gevuld door de uitgever Norddesign. De jaarlijkse kosten voor de uitgave (interne kosten en kosten uitgever) liggen rond de 200.000 euro.