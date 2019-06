Drugsdealer betrapt met bolletjes in onderbroek

Publicatie: di 04 juni 2019 23.37 uur

DRACHTEN - De politie heeft dinsdag drugsdealers opgepakt in Drachten. Tijdens een gerichte surveillance zagen de agenten een drugsdeal plaatsvinden waarna de verdachten zijn aangehouden.

Bij één van de verdachten werd in zijn onderbroek drugs aangetroffen namelijk: 58 bolletjes cocaïne, 13 bolletjes heroïne en een ponypack (enveloppe) met witte poeder. Ook was de man in het bezit van contant geld. Alles is door de politie in beslag genomen.