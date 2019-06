Zondag Veenhoopfestival al uitverkocht

Publicatie: di 04 juni 2019 22.05 uur

DE VEENHOOP - De zondagmiddag van het 4 daagse Veenhoopfestival is sneller uitverkocht dan ooit. Al jaren is de zondagmiddag populair. Voor velen is het een gezellige reünie.

Het hele festival staat weer bol van diverse optredens. Een bijzonder optreden is dat van de Zweedse band Europe. Daarnaast zijn er optredens van de Snollebollekes, De Hûnekop, en Bökkers. Ook Scrum, de band die één van haar eerste optredens op het festival had, keert terug op het podium.