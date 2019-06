Huis van de maand: Warreboslaan 1 Surhuisterveen

Publicatie: di 04 juni 2019 19.37 uur

SURHUISTERVEEN - Vraagprijs: € 159.000,--

Deze goed onderhouden karakteristieke twee-onder-een kapwoning uit de jaren ’30 met overkapping en achtergelegen berging is gelegen nabij het centrum van Surhuisterveen en de uitvalswegen naar Drachten, Groningen en Leeuwarden.

Het woonhuis is gebouwd in 1938 op een perceel van 258 m2 en is in de loop der jaren gemoderniseerd. Zo is het woonhuis voorzien van dakisolatie, vloerisolatie en grotendeels dubbele beglazing. Het wordt verwarmd door een HR combiketel van AWB uit 2001 en het is in 2018 aan de buitenzijde geschilderd.

De indeling van deze woning is als volgt:

Entree, hal met meterkast en trapopgang, lichte woonkamer, eetkamer, dichte keuken met een nette keukenopstelling, kastruimte met cv-opstelling, bijkeuken met het toilet en de badkamer voorzien van douche en wastafelmeubel, witgoedaansluitingen en achterentree.

Eerste verdieping: overloop met aansluitend twee slaapkamers waarvan één met een inbouwkast.

Tweede verdieping: middels vaste trap te bereiken zolderverdieping met slaapkamer.

De achtertuin is gelegen op het zuidoosten. Aan de achterzijde van het perceel staat de stenen berging met zolderruimte, gezamenlijk 21 m2 groot.

Surhuisterveen is een geliefde woonplaats met veel voorzieningen op het gebied van o.a. winkelaanbod, basisscholen, voorgezet onderwijs en sportaccommodaties, deze liggen allen op korte afstand.

Bent u nieuwsgierig geworden naar deze woning? Maak dan snel een afspraak voor een bezichtiging. Klik hier voor meer informatie over deze woning.