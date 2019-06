Pilot snelvaren gaat van start op Burgumer Mar

Publicatie: di 04 juni 2019 19.26 uur

SUMAR - Vanaf zaterdag 15 juni tot en met 15 september 2019 is snelvaren toegestaan op de Burgumer Mar. Tussen 9.00 en 18.00 uur kan de gashendel opengetrokken worden, zolang dit gebeurt binnen de gele boeien die het gebied markeren. De provincie Fryslân heeft een proefperiode van twee jaar ingesteld waarbij men handhaaft en de veiligheid en effecten op de omgeving monitort. In 2020 wordt het gebied verplaatst naar het midden van het meer en beide jaren zullen vervolgens worden geëvalueerd.



De maximale snelheid op de Burgumer Mar is nu negen kilometer per uur. In de snelvaarzone mag sneller dan 20 kilometer per uur worden gevaren.