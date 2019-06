Gaslek in flat in Kollum

Publicatie: di 04 juni 2019 17.32 uur

KOLLUM - In een flat aan de Tsjerk Hiddesstraat in Kollum is dinsdagmiddag een gaslek ontstaan. De brandweer van Kollum werd om half vijf opgeroepen voor het gaslek.

De brandweer heeft metingen verricht in de flat. In de flat was een sterke gaslucht te ruiken, één appartement stond vol met gas. De brandweer heeft het lek uit voorzorg gedicht met duct tape, in afwachting van Stedin.

Toen netbeheerder Stedin ter plaatse kwam, kon de brandweer weer terug keren naar de kazerne. Stedin zal verder het lek repareren. De flat van WoonFriesland wordt momenteel gerenoveerd.

