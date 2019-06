Man gewond bij eenzijdig ongeval bij Wetsens

Publicatie: di 04 juni 2019 14.15 uur

WETSENS - Een man is dinsdag rond het middaguur lichtgewond geraakt bij een eenzijdig ongeval op de Dokkumerwei bij Wetsens. De bestuurder reed van Dokkum richting Metslawier toen het rond 12.25 uur misging. Net na de afslag Niawier raakte hij met zijn voertuig in de rechter berm en kwam vervolgens in de sloot tot stilstand.

Zowel de politie als een ambulance kwamen ter plaatse om eerste hulp te verlenen. Het slachtoffer was bij kennis toen de hulpdiensten arriveerden. Uit voorzorg is hij per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

