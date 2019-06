Sloependief 'Ome Willem' na 6 jaar voor de rechter

Publicatie: di 04 juni 2019 13.00 uur

LEEUWARDEN - In een rechtszaak die maar liefst bijna zes jaar teruggaat in de tijd, eiste officier van justitie Roelof de Graaf dinsdag een gevangenisstraf die gelijk is aan het voorarrest en zes maanden voorwaardelijke celstraf. De verdachte, een 46-jarige inwoner van het Drentse Emmer-Compascuum, is volgens de officier eind 2013 betrokken geweest bij vijf diefstallen van sloepen. Eenmaal bleef het bij een poging.

Disselslot doorgeslepen

De verdachte ontkende. De diefstallen waren gepleegd in mei, september, oktober en november 2013. De dieven stalen sloepen – vaak van het type Marlin- uit wateren bij Rohel, Wergea, Grou, Langweer – hier bleef het bij een poging – het Overijsselse Wanneperveen en Boornzwaag. Door de laatste diefstal kwam de zaak aan het rollen. De eigenaar van de sloep ontdekte dat het disselslot was doorgeslepen.

Watersportbedrijf in Grootebroek

De man waarschuwde de politie. Er werd gps-apparatuur op de sloep geplaatst en de politie liet de dieven hun gang gaan. De sloep werd vervoerd naar een watersportbedrijf in het Noord-Hollandse Grootebroek. Daar werden drie mannen opgepakt. Zij hebben belastende verklaringen afgelegd over de verdachte en een tweede persoon, een 53-jarige inwoner van het Duitse Twist.

Ome Willem

Zijn zaak werd dinsdag aangehouden omdat hij net voor de zitting van advocaat was gewisseld. Volgens de medeverdachten was de Drent degene die de touwtjes in handen had. Zij kenden de man als ‘Willem’ – afgeleid van Ome Willem, van het kinderprogramma uit de jaren ‘70 en ‘80 van de vorige eeuw. De verdachte zou op Ome Willem, ofwel Edwin Rutten lijken. De man ontkende de beschuldigingen aan zijn adres.

Getuige in Thailand

De officier erkende dat de zaak erg lang op de plank had gelegen. Als de medeverdachte voor de rechter verschijnt, in oktober van dit jaar, zijn er bijna zes jaar verstreken sinds de aanhouding van de eerste drie verdachten. Het had volgens De Graaf alles te maken met een aanhoudingsverzoek van de verdediging; verhindering van de twee hoofdverdachten in 2015 en een getuige die in het buitenland – Thailand- zat.

Voorarrest

De Graaf zei dat als de zaak eerder aan de rechter was voorgelegd hij zonder aarzelen een onvoorwaardelijke gevangenisstraf had geëist. Nu er zoveel jaren overheen waren gegaan, eiste hij alleen een voorwaardelijke celstraf van een half jaar, plus de 48 dagen die de Drent al in voorarrest heeft uitgezeten. De man moet van de officier wel twee schadevergoedingen met een totaalbedrag van ruim 32.000 euro betalen.

De Leeuwarder rechtbank doet op 18 juni uitspraak.