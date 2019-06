Shovel gestolen in Jorwert

Publicatie: di 04 juni 2019 10.04 uur

JORWERT - In de nacht van zondag op maandag is een shovel gestolen vanaf de Pastorijfinne in Jorwert. De diefstal vond plaats tussen 22.00 uur en 7.00 uur. Op de locatie werd gewerkt en in de ochtend werd ontdekt dat de shovel verdwenen was.

Het betreft een shovel uit 2017 van het merk Giant D337T. Er ligt 1000 euro klaar voor de gouden tip die naar de shovel leidt. De gedupeerde eigenaar heeft aangifte bij de politie gedaan. Tips kunnen doorgegeven worden via 06-13898002.