Schuttingbrand in Dokkumer bos

Publicatie: ma 03 juni 2019 21.31 uur

DOKKUM - Maandagavond rond tien voor acht werd de brandweer van Dokkum gealarmeerd voor een buitenbrand aan de Harddraversdijk in de stad. In het Dokkumer bos, nabij SG-Groengroep, was brand ontstaan in een schutting van riet.

De brandweer kwam met spoed ter plaatse, omdat overslag op een naastgelegen overkapping reeël was. Oplettende omstanders hebben het vuur zo goed mogelijk proberen te doven.

De brandweer kwam ter plaatse en heeft met een schuimblusser en later met een straal hogedruk een nacontrole uitgevoerd en alles afgeblust. Brandstichting wordt niet uitgesloten.