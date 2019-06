Eerste gemeentelijk gebouw zonder gasaansluiting

Publicatie: ma 03 juni 2019 13.53 uur

DAMWâLD - Met het installeren van twee warmtepompen door Bijlstra Installaties is voormalig Badhuis Damwâld klaar voor de toekomst. De warmtepompen zijn ter vervanging van de CV ketels met gasaansluiting. De gasaansluiting liep van de sporthal naar het voormalig badhuis toe.

Door de voorbereiding van de nieuwbouw van de Campus Damwâld is de sporthal inmiddels gesloopt en daarmee kwam de gasaansluiting te vervallen. Een goed moment om de overstap te maken van gas naar elektrisch verwarmen.

Tijdens de renovatie van het voormalig Badhuis in 2010 is er al rekening gehouden met de komst van de warmtepompen. Op dit moment zijn er vier huurders: Kids First, Fysio Dokkum-Damwâld, het consultatiebureau en logopedie Meijwaard- Fransen.