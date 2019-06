Echtpaar Koster uit Buitenpost 65 jaar getrouwd

Publicatie: ma 03 juni 2019 12.12 uur

KOLLUM - Burgemeester Oebele Brouwer bezocht maandag het echtpaar Koster uit Buitenpost in zorgcentrum Meckama State in Kollum. Zij vieren die dag hun 65-jarig huwelijksjubileum.

De heer Jentje Koster (02-11-1933) en mevrouw Limkje van der Weg (26-08-1931) leerden elkaar kennen tijdens een fietstochtje in Buitenpost. Na hun verkering trouwde het paar op 3 juni 1954 in Achtkarspelen, ze woonden hun hele leven in Buitenpost. De heer en mevrouw Koster hebben 4 kinderen, 9 kleinkinderen en 3 achterkleinkinderen.



De heer Jentje Koster werkte tot zijn 65e jaar als koopman. Hij ging in de provincies Friesland en Groningen langs particulieren om kleding te verkopen. Mevrouw Limkje Koster-van der Weg zorgde voor het huishouden en de kinderen. In de jaren ’60 deed zij schoonmaakwerk op de MAVO in Buitenpost. Nadat zij hiermee stopte, heeft de heer Koster dit nog een tijd gedaan.



Vanwege afnemende gezondheid woont mevrouw Koster momenteel in Meckama State in Kollum. Daar wordt ze dagelijks bezocht door haar man. Het huwelijksjubileum vieren ze in kleine kring in Kollum.

FOTONIEUWS