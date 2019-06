Torenstraat 'gevaarlijkste weg' van Friesland

Publicatie: ma 03 juni 2019 10.45 uur

DRACHTEN - De Drift/Torenstraat in Drachten is de 'gevaarlijkste weg' van Friesland. In drie jaar tijd gebeurden op deze weg (tot de kruising met Vogelzang) 21 ongevallen waarbij 7 keer met letsel.

De informatie is afkomstig van verkeersbureau VIA. Er werden 43.000 Nederlandse wegen vergeleken in de periode van 2015 tot en met 2018. Op de weg in Drachten wordt vaak te hard gereden.

Een 29-jarige man uit Leeuwarden en een 20-jarige man uit Kootstertille moesten zondag nog hun rijbewijs inleveren bij de politie vanwege forse overschrijdingen. De Leeuwarder reed op zijn motor 82 km/u en de man uit Kootstertille reed 87 km/u. De politie controleerde met een lasergun op de plek waar een 30 km-zone is ingesteld. Beiden moesten hun rijbewijs leveren.