Afval in bos gedumpt en in brand gezet

Publicatie: ma 03 juni 2019 07.26 uur

URETERP - Zondagmiddag omstreeks 15:34 uur werd de brandweer van Ureterp gealarmeerd voor een buitenbrand op de Doese te Drachtstercompagnie.

Ter plaatse troffen zij een dumping van afval met onder andere autobanden aan, welke in brand was gestoken. De brand was snel onder controle. De politie doet onderzoek naar de dumping.