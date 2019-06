Auto's in brand gezet in Drachten

Publicatie: ma 03 juni 2019 04.56 uur

DRACHTEN - Aan de Hagewyk in Drachten zijn zondagnacht twee auto's in brand gezet. De brandweer werd om 1.16 uur gealarmeerd. Bij aankomst bleek dat beide auto's met een brandbare vloeistof in brand waren gezet. De jerrycan stond nog naast de auto.

Ondanks de snelle inzet van de brandweer kon niet worden voorkomen dat beide voertuigen volledig werden verwoest door de brand. De politie kon door de enorme hitte niet voorkomen dat het bewijsmateriaal, de jerrycan, ook werd verwoest.

Na 20 minuten kon het sein 'brandmeester' worden gegeven. Omdat er veel diesel uit de voertuigen liep, heeft de brandweer de rioolputten afgesloten met modder. De politie heeft de omgeving afgezet en zal een onderzoek starten naar de brandstichting.

