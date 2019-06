Oerrock gaat als 'zeer geslaagd' boeken in

Publicatie: zo 02 juni 2019 21.14 uur

URETERP - De 20e editie van Oerrock kan als 'zeer geslaagd' de boeken in. Zo laat de organisatie weten. Drie dagen lang kon het publiek genieten van diverse topoptredens op het festivalterrein in Ureterp.

Van Kraantje Pappie tot de Golden Earring en van de Oerrock Kids tot Cozy Corner, Oerrock 2019 had het allemaal. De laatste avond werd afgesloten met tributebands waaronder Just P!nk, The Stones, Abba Fever en Tim Akkerman die nummers van Bruce Springsteen vertolkte.

