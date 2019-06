Auto's in botsing op MÃ»newei in Oosternijkerk

Auto's in botsing op Mûnewei in Oosternijkerk

Publicatie: zo 02 juni 2019 20.55 uur

OOSTERNIJKERK - Zondagavond rond 19.00 uur vond er op de Mûnewei in Oosternijkerk een ongeval plaats tussen twee personenauto's.

De bestuurder van de witte auto reed op de Mûnewei vanuit Niawier en was de vernieuwde kruising met de Dongerawei N358 overgestoken. Mogelijk heeft hij hierbij de binnenbocht genomen en een bestuurster die vanuit het dorp Oosternijkerk kwam over het hoofd gezien en een aanrijding was het gevolg.

De politie en een ambulance kwamen ter plaatse. Beide bestuurders werden door het ambulancepersoneel onderzocht, maar bleken geen verwondingen te hebben. De beide auto's raakten zwaar beschadigd en zijn door een bergingbedrijf afgesleept.

FOTONIEUWS