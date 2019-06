Stroomstoring treft Buitenpost

Publicatie: zo 02 juni 2019 16.44 uur

BUITENPOST - Bijna duizend huishoudens in Buitenpost kwamen zondagmiddag zonder stroom te zitten door een stroomstoring. Liander bevestigt dat 929 klanten zonder spanning op het net kwamen te zitten.

De monteurs zijn inmiddels aanwezig en werken aan herstel. De verwachting is dat de storing rond 18.00 uur verholpen is. Huizen aan onder andere de Hoefslag, Earme Trije, Himellof, Tunmelt en de Waling Dykstrastraat waren de dupe van de storing. Een inwoner van de wijk laat weten dat het de derde stroomstoring in relatief korte tijd is.

Rond 17.45 uur kon Liander melden dat bijna 900 huishoudens weer stroom hadden. Er was op dat moment een aggregraat onderweg voor verder herstel.