Vrouw (45) steelt doosjes wierook

Publicatie: zo 02 juni 2019 10.33 uur

LEEUWARDEN - Een 45-jarige vrouw uit Hurdegaryp is zaterdag betrapt op de diefstal van wierook. Dit gebeurde rond 11.20 uur in een winkel aan de Bilgaardpassage in Leeuwarden. Het betrof 10 doosjes wierook ter waarde van 10.90 euro.

De vrouw is door de politie aangehouden en er is een onderzoek begonnen.