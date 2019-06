Veel vuur bij containerbrand in Kollum

Publicatie: zo 02 juni 2019 10.04 uur

KOLLUM - De brandweer van Kollum werd in de nacht van zaterdag op zondag opgeroepen voor een containerbrand aan de Waling Dykstrastrjitte in Kollum.

Toen de brandweer ter plaatse kwam sloegen de vlammen al enkele meters hoog uit een afvalcontainer. Door de hitte van de brand is een deel van een lantaarnpaal gesmolten.

Een aanhanger die naast de container stond bleef gespaard. De brandweer had de brand snel geblust. Hoe de brand is ontstaan is nog onbekend.

