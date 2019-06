Bart Helmholt gaat maximaal voor Max

Publicatie: zo 02 juni 2019 00.34 uur

NIEUWEHORNE - Bart Helmholt heeft samen met andere 'sterke mannen' zaterdag een bedrag van € 4000,- binnengehaald voor 'Max'.

Max is een 16-jarige jongen uit Nieuwehorne. Hij is geboren met het uiterst zeldzame Phelan-McDermid syndroom. In Nederland zijn er minder dan 100 mensen met dit syndroom, een erfelijk aangeboren aandoening waarbij een stukje erfelijk materiaal van chromosoom 22 ontbreekt.

De vader van Max is Fries kampioen bankdrukken geweest en Max is groot fan van alles wat met de wedstrijden van 'Sterkste man' te maken heeft. Kevin Veenema en John Meijerhof wilden eens iets terugdoen voor hun grote fan en weten hoeveel het syndroom invloed heeft op het leven van het gezin.

Zo werd zaterdag een kampioenschap vrachtwagen trekken georganiseerd waarbij geld werd ingezameld voor het gezin. Bij het evenement waren bekende namen aanwezig als wereldkampioen Ted van der Parre en meervouding kampioen Jarno Hams.

Bart Helmholt uit Burgum wist bij dit evenement de eerste prijs in de wacht te slepen. Maar de grootste prijs was uiteraard voor Max die deze dag zichtbaar genoot van alle actie.

