Houthandel Barkmeijer viert 100 jarig jubileum

Publicatie: za 01 juni 2019 20.12 uur

KOLLUM - Zaterdag was het feest bij Houthandel Barkmeijer aan de Riddersmaweg in Kollum. Het bedrijf bestaat vandaag 1 juni 100 jaar, dit is uniek en werd gevierd met een Open dag. Houthandel Barkmeijer begon in 1919 aan de Oliemolensingel als wagenmakerij maar richt zich sinds de jaren ’50 meer op de toelevering aan de bouw.

Na jaren op de Oliemolensingel gezeten te hebben is het bedrijf in 2006 verhuist naar de Riddersmaweg. Tijdens deze Open dag konden de bezoeker een kijkje nemen in het bedrijf. Er waren verschillende leveranciers die informatie gaven over hun producten. Voor de kinderen was er een speurtocht door het bedrijf en er stond een springkussen. Kunstenaar Jan Stoelwinder maakte beelden met een kettingzaag. Voor de muzikale noot zorgde Thijs Meester, hij speelt de rol van Heer Keuning in Salomon De Kollumer Oproer. Bezoekers konden namelijk twee toegangskaarten van Het Kollumer Oproer winnen door middel van hun adresgegevens in een ton te deponeren. Het was een feestelijke en geslaagde Opendag.

