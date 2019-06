Pan op fornuis vliegt in brand

Publicatie: za 01 juni 2019 18.20 uur

LIPPENHUIZEN - De brandweer van Gorredijk moest zaterdag rond 17.42 uur uitrukken voor een keukenbrand in een woning aan de Buorren in Lippenhuizen. Er bleek een pan op het fornuis in brand te zijn gevlogen. De bewoner had hierbij rook ingeademd.

Naast de brandweer kwam ook de politie en een ambulance ter plaatse. De bewoner is onderzocht door het ambulancepersoneel en vervolgens meegenomen naar het ziekenhuis. Na het blussen van de brand, heeft de brandweer de woning geventileerd.

