Buurtonderzoek na aantreffen kinderfiets

Publicatie: za 01 juni 2019 17.03 uur

SURHUISTERVEEN - De politie heeft zaterdagmiddag in Surhuisterveen een buurtonderzoek opgestart nadat er rond 16.30 uur een kinderfiets werd aangetroffen. Dit gebeurde aan de Nije Jirden tussen de Vierhuisterweg en Lange Streek. De naastgelegen sloot is eerst door de politie onderzocht en niemand werd aangetroffen. Er is daarna begonnen met een buurtonderzoek naar de herkomst van de fiets.

De brandweer werd om 17.29 uur opgeroepen om ter plaatse te komen. Er is vervolgens door het oppervlakte-team gezocht in het water. Op dat moment was nog altijd onduidelijk van wie de fiets was. Om 17.45 uur startte de meldkamer bovendien een Burgernet-actie. Mensen die de groene kinderfiets misten, werd opgeroepen om zich te melden.

