Oldtimerdag trekt veel bezoekers

Publicatie: za 01 juni 2019 16.32 uur

RINSUMAGEAST - De Oldtimerdag in Rinsumageast trok zaterdag de nodige bezoekers. Voor alle bezoekers was er iets te doen. Voor de jongeren was er een luchtkussen en een traptrekker parcours. Ook konden kinderen met een minigraafmachine bierkratten stapelen.

Er stonden tientallen oude tractoren en machines. Bezoekers konden genieten van de verhalen van de eigenaren van de voertuigen en vragen werden met enthousiasme beantwoordt.

De auto's stonden allemaal gepoetst en fris op het veld en trokken de meeste aandacht door hun vele kleuren en harde uitlaten.