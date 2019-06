Dronken stapper (19) kotst auto van moeder onder

Publicatie: za 01 juni 2019 13.40 uur

LEEUWARDEN - Een dronken stapper uit de gemeente Noardeast-Fryslân werd donderdagnacht uit een kroeg getild omdat hij te veel gedronken had. Dit gebeurde rond 4.00 uur in een café aan het Ruiterskwartier. Eenmaal buiten, viel de jongeman in slaap tegen een dranghek.

De politie kwam ter plaatse en agenten konden de man ondanks het geven van diverse pijnprikkels hem niet wakker krijgen. De moeder werd gebeld. Ze was volgens de politie niet echt onder in de indruk van het dronkenschap toen ze haar zoon ophaalde. Nadat de 19-jarige met moeite in de auto van zijn moeder werd geplaatst, leegde hij zijn maaginhoud nog even in het voertuig.