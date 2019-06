Titus na bijna 100 jaar terug in Bonifatiuskapel

Publicatie: za 01 juni 2019 11.40 uur

DOKKUM - Pater Titus Brandsma was vrijdagavond weer even terug in de Bonifatiuskapel in Dokkum. Bijna honderd jaar geleden hield Titus hier - tot verbijstering van de aartsbisschop - zijn preek in het Frysk. Nu was Titus - zeer geloofwaardig gespeeld door acteur Theun Plantinga - opnieuw het middelpunt van de belangstelling in het bijzijn van hoge heren, namelijk de Spaanse prior-generaal Ferdinand Millàn Romeral en prior Jan Brouns. Zij genoten zichtbaar van de voorstelling Titus, leven tussen stilte en stress.

"In yndrukwekkende foarstelling yn Dokkum. Bouke Oldenhof en de spilers bin der yn slagge om it ferhaal fan Pater Titus oansprekkend, pakkend en ûntroerend del te setten. Mei Theun Plantinga yn in glânsrol", zo stelt gedeputeerde Johannes Kramer die samen met commissaris van de Koning Arno Brok en Sietske Poepjes namens de provincie Fryslân aanwezig was. Ook wethouder Tytsy Willemsma van Tytsjerksteradiel was enthousiast. "In moaie, oansprekkende foarstelling oer Titus Brandsma mei Theun Plantinga dy’t de rol hielendal pakt. Komplimint oan alle belutsenen."

Producent Sjoek Nutma kijkt met een tevreden gevoel terug op de première. "Het was indrukwekkend. Het verhaal zit goed in elkaar, de scèneovergangen zijn vloeiend en de muziek komt goed tot zijn recht", stelt Nutma. De reacties van het publiek waren volgens hem zeer positief. Zo was bisschop Ron van den Hout van het bisdom Groningen-Leeuwarden heel enthousiast. Vooral de manier waarop God en de duivel werden neergezet sprak hem aan en ook de persoon Titus kwam volgens de bisschop goed tot zijn recht in dit verhaal.

Pastoor Verheijen was ook diep geraakt. Hij zat na de voorstelling nog vol emotie. Mensen begrepen de keuzes die er waren gemaakt om het verhaal niet integraal te vertellen, maar de hoogtepunten uit het leven van Titus voorbij te laten komen. Het publiek was vooral onder de indruk van de slotscène waarbij Titus samen met hen de stilte beleefde en vervolgens de verbinding met elkaar zocht.

Het was voor de organisatie Stichting 754 vooraf een gok, muziektheater over het leven van Titus Brandsma die minder naamsbekendheid heeft dan Bonifatius, maar ze zijn er in geslaagd om de kapel vol te krijgen.

De kaartverkoop gaat goed, meer dan tachtig procent van de kaarten zijn inmiddels verkocht. Er zijn nog wel kaarten verkrijgbaar, vooral voor het laatste Pinksterweekend. Meer informatie: www.titus2019.nl

