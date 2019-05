Automobiliste botst tegen lantaarnpaal

Publicatie: vr 31 mei 2019 20.32 uur

DRACHTEN - Op de Moezel in Drachten is vrijdag aan het einde van de middag een vrouw met haar auto tegen een lantaarnpaal gereden. De auto kwam gedraaid in een haag tot stilstand.

De politie is ter plaatse gekomen en de vrouw moest een blaastest afnemen. Ze is vanwege de alcoholcontrole meegenomen naar het bureau. Een berger heeft het voertuig weggesleept.

