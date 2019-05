Gehandicapten slaan alarm: 'geen geschikte huizen'

Publicatie: vr 31 mei 2019 15.00 uur

DRACHTEN - Er zijn onvoldoende aangepaste woningen voor gehandicapten in Smallingerland. Deze hartenkreet werd dinsdagavond tijdens een speciale Ronde Tafelbijeenkomst over de startnotitie voor een Woonvisie in de gemeente gedaan. "Gezonde mensen snappen vaak niet wat iemand met een handicap nodig heeft."

Dieuwke Heddema uit Drachten riep de gemeenteraad van Smallingerland op persoonlijke titel op om gehandicapten een prominente plek te geven in de aanstaande Woonvisie. "Er is momenteel gewoon een gebrek aan aangepaste woningen. In de toekomst van bouwen mogen gehandicapten voorop worden gesteld, maar we hebben nog altijd het idee dat we aan de zijlaan staan." Volgens haar is er vooral een tekort aan betaalbare sociale huurwoningen, die vooral ook rolstoelvriendelijk zijn. "De bepalingen uit het standaard Bouwbesluit zijn niet geschikt voor gehandicapten. Dat snappen gezonden mensen vaak niet."

Petra Vleeshouwer uit Drachten constateert hetzelfde. Ze heeft zelf een bindweefselziekte en heeft vier kinderen, die door deze progressieve ziekte steeds meer afhankelijk raken van een rol stoel. Haar jongste kinderen, een tweeling, hebben een elektrische rolstoel. "Nu gaat het nog om drie, in de toekomst vijf rolstoelen. Dan heb je een groot huis nodig. Die zijn hier gewoon niet. Woningbouwverenigingen kunnen het niet oplossen."

Aangepaste woningen, die nu beschikbaar zijn, blijken volgens haar verre van geschikt. "Die zijn niet ok voor ons. Duidelijk niet bedacht voor mensen die in een rolstoel zitten." Ook haar eigen huis, een voormalige 'Philips-woning', biedt geen mogelijkheden meer om verder aan te passen. "Eigenlijk is het levensgevaarlijk. Zelf ben ik al een keer van de trap gevallen en mijn zoon ook. Nu wachten wij al jaren op een geschikte woning."

Vleeshouwer hoopt dat met de nieuwe Woonvisie er wel meer aandacht komt voor de behoeften van rolstoelafhankelijke gehandicapten. De Ronde Tafelbijeenkomst zorgt er in ieder geval voor dat de wethouder met de Heddema en Vleeshouwer om tafel gaat.