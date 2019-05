SP: 'Woonplicht tegen huizenbeleggers'

Publicatie: vr 31 mei 2019 14.00 uur

DRACHTEN - Om te voorkomen dat woningen in Smallingerland en Drachten in het bijzonder door beleggers en financieringsmaatschappijen worden aangekocht, wil de SP een woonplicht instellen. De woningnood wordt volgens fractievoorzitter Jos van der Horst aangewakkerd door het opkopen van woningen voor andere doeleinden dan het zelf bewonen. Een motie om tot een woonplicht te komen haalde het uiteindelijk niet.

Landelijk is er een trend met huizenbeleggers. "De schaarste aan betaalbare en passende woningen in Smallingerland hierdoor toeneemt, de huurprijzen stijgen en de doorstroming belemmerd wordt. Verschillende doelgroepen woningzoekenden uit Smallingerland worden hierdoor getroffen." Van der Horst haalde een voorbeeld van de Tjaardaflat in Drachten aan, waarbij goedkopere appartementen door de beleggers uit de markt worden gehaald en woningzoekenden hierdoor buitenspel komen te staan.

De SP wil het fenomeen graag voorkomen door een woonplicht in te voeren tot een WOZ-waarde van twee ton. "Deze woonplicht zou dan concreet in moeten houden dat na aankoop van een woning deze minimaal drie jaar bewoond moet worden door de nieuwe eigenaar of een eerste- of tweedegraads familielid van de nieuwe eigenaar. Er moeten maatregelen worden om deze onwenselijke situatie te beëindigen."

Wethouder Cor Trompetter vraagt zich af of het probleem in Smallingerland wel zo groot is. "Het aantal woningen dat gewoon te koop staat rond de twee ton is nergens in Friesland zo hoog als in Drachten”, constateerde hij na een blik op Funda. ,,Als er al een probleem is, dan ligt dan in het absolute aantal woningen in Smallingerland dat op de markt staat. Dat ligt in verhouding met andere plaatsen relatief laag. De oorzaak van de tekorten zou eerder daar in gezocht moeten worden. Ik ben best bereid om een onderzoek te doen, maar dat zouden we nu doen op basis van een vage discussie. Is dit een oplossing voor een probleem, of een probleem voor een oplossing."

Een meerderheid van de raad kon zich vinden in de zorgen van Van der Horst. Toch werd er niet met de motie ingestemd omdat tekstueel gezien er te veel haken en ogen aan zaten.