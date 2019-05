Auto op de kop in de sloot bij Oostrum

Publicatie: vr 31 mei 2019 12.35 uur

OOSTRUM - Een auto is woensdagavond rond 19.00 uur op de kop in de sloot beland op de weg tussen Oostrum en Ee. Het ongeval gebeurde nadat twee auto's elkaar wilden passeren. Eén bestuurder nam de bocht iets te ruim waardoor de tegemoetkomende automobilist moest uitwijken. De auto kwam in de berm terecht en de bestuurder verloor de macht over het stuur en kwam op de kop in de sloot terecht.

Drie politieauto's en een ambulance zijn ter plaatse gekomen om eerste hulp te verlenen. Beide inzittenden wisten zelfstandig uit het voertuig te komen. Ze maakten het goed en ze kwamen uiteindelijk met een flinke schrik vrij.

FOTONIEUWS