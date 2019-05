Smallingerlandse politiek dringt aan op ombudsman

Publicatie: vr 31 mei 2019 12.26 uur

DRACHTEN - Het instellen van een onafhankelijke ombudsman in Smallingerland lijkt nu echt te gebeuren. Wethouder Marjan Sijperda deed dinsdagavond de toezegging er mee aan de slag te gaan.

Met verschillende moties is er al twee jaar gevraagd om een externe functionaris die geschillen tussen burgers en de gemeente behandeld. Een onafhankelijk persoon bij wie mensen kunnen aankloppen als ze ontevreden zijn over hulp en ondersteuning vanuit de gemeentelijke organisatie. Burgers houden zich nu koest uit angst om bijvoorbeeld ondersteuning vanuit het sociale domein te verliezen.

PvdA nam dinsdagavond opnieuw het initiatief om de ombudsman op de agenda te krijgen. "Vorig jaar november werd een motie aangenomen waarbij werd beloofd dat in het eerste kwartaal van 2019 deze functie er zou zijn", haalde raadslid Dinie Mulder van de PvdA aan. Met een raadsbreed gedragen amendement en de toezeggingen van wethouder Sijperda wordt er nu budget vrijgemaakt. In 2022 wordt de ombudsfunctie geëvalueerd en wordt bekeken of er eventueel structureel geld voor vrijgemaakt moet worden. "Maar met de nieuwe aanpak van de dienstverlening hopen we stiekem dat die dan niet meer nodig is", gaf Mulder aan.