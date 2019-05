FUMO in opbouw, enorme operatie staat klaar

Publicatie: vr 31 mei 2019 12.22 uur

DRACHTEN - "De invoering van de omgevingswet zal nog een grotere omwenteling zijn dan de transitie van het sociaal domein." Dat stelt directeur Pieter Hofstra van de Fryske Utfieringstsjinst Miljeu (FUMO). De organisatie heeft voor het derde jaar op rij een verzoek voor aanvullende middelen ingediend om de begroting sluitend te maken. "Op onderdelen is de organisatie niet op orde."

Hofstra reageerde op een zienswijze van het college van burgemeester en wethouders van Smallingerland. Het gemeentebestuur is kritisch omdat de begroting opnieuw wordt verhoogd, terwijl de werkzaamheden niet of nauwelijks zijn veranderd. De verhoging heeft vooral te maken met het op orde brengen en het door ontwikkelen van de eigen organisatie. Hofstra stelt echter dat het geld ook is bedoeld voor extra taken, zoals hercontroles die Smallingerland in het verleden zelf deed, extra mankrachten en indexering.

FUMO is, organisatorisch gezien, nog steeds in opbouw en dat terwijl er met de implementatie van de Omgevingswet in 2020/2021 een enorme taak bij komt. Vanuit de rijksoverheid wordt volgens Hofstra aangegeven, dat die nog een grote impact zal hebben dat de transitie en decentralisatie van het sociaal domein. Met de operatie moeten uiteindelijk de regels voor ruimtelijke ontwikkeling worden samengevoegd en vereenvoudigen. De directeur, die pas sinds afgelopen november in dienst is, erkent dat de organisatie al jaren weet dat de Omgevingswet aanstaande is. "Men was zich echter nog niet bewust wat de impact zou zijn. Het was bekend, maar er zijn geen gelden en mankracht om het te ontwikkelen. Dat is nu wel meegenomen in de cyclus."

De kans lijkt daardoor zeer reëel dat de FUMO in de toekomst opnieuw voor middelen bij de gemeenten, die de organisatie als gemeenschappelijke regeling gezamenlijk hebben opgetuigd, aanklopt. Op een vraag van FNP'er Durk Oosterhof of er geleerd kan worden uit deze historie, is Hofstra duidelijk. "Het opzetten van een gemeenschappelijke regeling als de FUMO had zorgvuldiger gekund, is mijn persoonlijke bevinding. Organisatiekundig is er veel van te leren."