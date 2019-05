Vrouw gered uit 'spooklift' van Oranjestins

Publicatie: vr 31 mei 2019 11.27 uur

BURGUM - De brandweer van Burgum moest vrijdagochtend in actie komen om een vrouw uit de lift van de Oranjestins in Burgum te redden. De lift kwam in storing te staan waardoor de vrouw vast kwam te zitten totdat ze werd bevrijd door de brandweer.

De lift van de Oranjestins kampt al jaren met regelmatige storingen. Veel bewoners in het gebouw zijn afhankelijk van de lift omdat ze niet kunnen traplopen. Op 15 december 2018 moest de brandweer ook al in actie komen om mensen uit de lift te redden.

FOTONIEUWS