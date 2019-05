Politie vindt wapen, na aanhoudingen in EarnewÃ¢ld

Politie vindt wapen, na aanhoudingen in Earnewâld

Publicatie: vr 31 mei 2019 10.15 uur

EARNEWâLD - Het vuurwapen waarmee gedreigd zou zijn naar anderen, is donderdag gevonden door de politie. Een getuige had twee mannen met het wapen in Leeuwarden gezien en daarop meteen de politie gealarmeerd.

Het gaat om een 45-jarige man uit Groningen en een 48-jarige man uit Assen. Ze werden uiteindelijk op de Feantersdyk opgepakt. Agenten hadden hiermee uit voorzorg hun wapen getrokken.

Het vuurwapen, waarmee zou zijn gedreigd, is later in de buurt terug gevonden. De politie is een onderzoek gestart.