Beveiligers gewond bij vechtpartij

Publicatie: vr 31 mei 2019 10.00 uur

HOORNSTERZWAAG - De politie is donderdagavond massaal uitgerukt voor een vechtpartij op het Oldtimer Evenement op Jan Evertswei in Hoornsterzwaag. Twee beveiligers werden tijdens een opstoot neergeslagen. De politie kwam ter plaatse met vijf eenheden om de boel te sussen. Ook kwam er een ambulance ter plaatse om één van de beveiligers te behandelen.

Twee beveiligers raakten bij de opstoot lichtgewond, ze hoefden niet meer naar het ziekenhuis. De politie heeft een 39-jarige man uit Lippenhuizen aangehouden voor mishandeling. Er is nog een andere verdachte in beeld bij de politie, hij moet zich later melden op het politiebureau.