Ruim 11.000 mensen op 1e avond Oerrock

Publicatie: vr 31 mei 2019 00.39 uur

URETERP - Op Hemelvaartsdag ging het festival Oerrock in Ureterp weer los. Met een stevige line-up zat de sfeer er gelijk goed in. Golden Earring, Waylon en Miss Montreal brachten de sfeer en deze avond stonden als laatste Guus Meeuwis en The Dirty Daddies op het hoofdpodium.

Vrijdag krijgt het festival een vervolg waarbij de entree gratis is. Van Dik Hout, Ilse deLange en Memphis Maniacs staan dan op het hoofdpodium. Ook Jelle B, Drukwerk en Daredevils laten dan van zich horen.

FOTONIEUWS