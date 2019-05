Politie arresteert duo met getrokken wapen

Publicatie: do 30 mei 2019 21.02 uur

EARNEWâLD - Twee mannen zijn donderdagavond door de politie aangehouden met de inzet van getrokken wapens. Het duo werd om 19.30 uur opgepakt op de kruising van de Koaidyk met de Feantersdyk bij Earnewâld.

De politie kwam in actie nadat een getuige het duo had zien rijden en dat ze mogelijk een vuurwapen bij zich hadden. De verdachte auto reed in Earnewâld en de politie kwam met meerdere voertuigen ter plaatse. Er werden diverse posities ingenomen. De verdachte auto werd opgewacht op de splitsing met de Koaidyk en daar werden de twee één voor één uit de auto gepraat waarbij agenten hun wapens getrokken hadden. Ze zijn na fouillering geboeid en vervolgens overgebracht naar het bureau.

De politie kon donderdagavond nog niet vertellen of er daadwerkelijk een vuurwapen is aangetroffen. Wel is er een onderzoek gestart.