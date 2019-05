Ophaalbrug 'botst' op auto tussen slagbomen

Publicatie: wo 29 mei 2019 15.26 uur

ALDTSJERK - Het balast gewicht van de ophaalbrug van Aldtsjerk heeft woensdagmiddag een auto klemgezet tussen de brug en de slagboom. De automobiliste miste op de Van Sminiaweg door onbekende oorzaak het rode licht en reed over de brug totdat ze niet verder kon rijden. De slagbomen waren op dat moment al dicht.

De brug is een zelfbedieningsbrug en de ophaalbrug ging vervolgens omhoog. Er ontstond een benarde situatie omdat het gewicht tegen de auto aan kwam. Het systeem sloeg in de noodstop. De bestuurster kon op haar beurt niet verder rijden in verband met de gesloten slagboom. Het dak van de auto raakte flink beschadigd en de autobanden knapten.

Een bergingsbedrijf heeft het voertuig even voor 17.00 uur opgehaald nadat de brug weer in werking was gezet. Na een test werd duidelijk dat de brug nog prima functioneerde. De weg werd weer opengesteld voor verkeer. Het is extra druk in Aldtsjerk vanwege de afsluiting van de rondweg voor werkzaamheden. De meeste mensen rijden echter niet dwars door het dorp (en over de brug).