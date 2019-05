Auto's in botsing op Turfloane

Publicatie: di 28 mei 2019 19.36 uur

AUGUSTINUSGA - Op de kruising van de Turfloane met de Kruswei tussen Augustinusga en Harkema zijn dinsdag aan het begin van de avond twee auto's met elkaar in botsing gekomen. De bestuurder van de Skoda reed over de Turfloane richting Harkema en zag een auto die van rechts kwam over het hoofd. Een aanrijding was het gevolg.

Alle betrokkenen kwamen met de schrik vrij. Ze hebben zelf de berging van de voertuigen geregeld.

