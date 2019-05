Mishandeling met mes en koekenpan: eis 5 maand cel

Publicatie: di 28 mei 2019 17.40 uur

LEEUWARDEN - Een 33-jarige inwoonster van Drachten hoorde dinsdag vijf maanden cel tegen zich eisen. De vrouw heeft op 15 december vorig jaar een kennis met een slagersmes en een koekenpan aangevallen. De vrouw was de avond ervoor met een vriend bij het slachtoffer langs geweest. Toen het bezoek luidruchtig werd, stuurde de kennis ze weg. De volgende ochtend stond de vrouw weer voor de deur, ze was haar fietssleutel kwijt.

Extra zware biertjes

De vrouw was dronken, ze had vijf halve liters Grolsch Kanon op. Extra zware biertjes, wist officier van justitie Annemieke Kemkers, met een alcoholpromillage van 11,6. Eenmaal binnen zou de vrouw zich vervelend en bazig hebben gedragen. Er ontstond een handgemeen met de bewoner, die haar omduwde. Vervolgens had de vrouw de man eerst met een koekenpan geslagen. Toen de man probeerde te vluchten probeerde ze hem met een slagersmes te steken.

Snijwonden

Met een bromfietshelm probeerde het slachtoffer zich te beschermen, maar hij kon niet voorkomen dat hij een paar diepe snijwonden in de hand en de pols opliep. Uiteindelijk slaagde hij er toch in de woning te ontvluchten, maar hij verbrijzelde nog wel een vinger, die tussen de voordeur en het kozijn kwam. Even later verliet de verdachte, volgens getuigen was ze opvallend kalm.

‘In shock’

Aanvankelijk wilde ze niets tegen de politie zeggen. Dinsdag zei ze dat ze ‘in shock’ was en erg geschrokken toen ze hoorde dat ze werd verdacht van een poging tot doodslag. Ze beweerde dat zij door het slachtoffer was aangevallen. ‘Dit was geen noodweer’, concludeerde de officier. Kemkers stelde dat de vrouw meerdere keren de confrontatie had gezocht.

Alcohol grootste probleem

De Drachtster werd ook nog verdacht van een winkeldiefstal: medio november vorig jaar zou ze bij de Jumbo in haar woonplaats twee blikken bier – Grolsch Kanon- hebben gestolen. Ook dit ontkende ze, hoewel een medewerker van de winkel en de kassière hadden verklaard dat ze alleen een diepvriespizza wilde afrekenen. Volgens de reclassering heeft de vrouw hulp nodig. Het alcoholgebruik is het grootste probleem, daarvoor zou ze behandeld moeten worden. De feiten die op haar strafblad staan – belediging van een agent, rijden onder invloed, openlijk geweld- hebben met – overmatig- alcoholgebruik te maken.

Op een akkoordje gooien

Naast een behandeling stelde de reclassering voor een alcohol- en drugsverbod op te leggen. Behalve de onvoorwaardelijke gevangenisstraf eiste Kemkers vijf maanden voorwaardelijk, proeftijd drie jaar. Het slachtoffer had ook gevraagd om een contactverbod. De verdachte zou meerdere keren bij hem aan de deur zijn geweest om het op een akkoordje te gooien. Ze zou hem gevraagd hebben de aangifte af te zwakken. De man wil 1000 euro smartengeld en ruim 400 euro voor kosten die hij naar aanleiding van het incident heeft moeten maken.

De Leeuwarder rechtbank doet op 11 juni uitspraak.