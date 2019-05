1,5 jaar cel na aanval met kapotte fles op azc

Publicatie: di 28 mei 2019 15.00 uur

LEEUWARDEN - Een 24-jarige asielzoeker uit Niger, die op 4 december vorig jaar op het AZC in Drachten een medewerker van het COA met een kapotgeslagen flessenhals bedreigde, is dinsdag door de rechtbank in Leeuwarden veroordeeld tot anderhalf jaar cel. De Nigerees was zwaar onder invloed, toen hij zijn contactpersoon bij de COA aanviel met de kapotte flessenhals. Hij probeerde het slachtoffer op het hoofd en in de hals te raken.

De COA-medewerker kon de aanval afweren. De rechtbank achtte een poging doodslag bewezen. De asielzoeker heeft ook nog drie hulpverleners achterna gezeten. De hulpverleners zetten het op een lopen en hebben zichzelf opgesloten tot de politie kwam. De Nigerees had die dag te horen gekregen dat hij Nederland moest verlaten en dat hij uitgezet zou worden naar Italië, het land waar hij zich als asielzoeker had gemeld. Hij verbleef sinds juli vorig jaar in Nederland.