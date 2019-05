Drachtster gijzelt vriendin: cel en tbs met dwang

Publicatie: di 28 mei 2019 14.05 uur

LEEUWARDEN - Een Drachtster (36) die in de nacht van 26 september vorig jaar zijn ex-vriendin gijzelde en mishandelde in haar woning aan de Hooizolder in Drachten, is door de rechtbank in Leeuwarden veroordeeld tot negen maanden cel en tbs met dwangverpleging. De rechtbank beschouwt een gedwongen tbs-behandeling als enige uitweg om de kans op herhaling terug te dringen.

20 euro lenen

De Drachtster was de woning van zijn ex binnengekomen door de voordeur in te trappen. Even daarvoor had hij de vrouw een app-bericht gestuurd dat hij 20 euro wilde lenen. Hij kneep de keel van zijn ex dicht en belette haar de woning te verlaten. Volgens de ex was de man ‘straalbezopen’. Met een strafblad van 35 pagina’s is hij geen onbekende van politie en justitie. Op het strafblad staan de nodige geweldsdelicten, maar ook diefstallen, inbraken en drugs-gerelateerde feiten.

Agressief gedrag

De Drachtster kampt met een persoonlijkheidsstoornis met anti-sociale en borderline trekken. Hij gebruikte overmatig veel alcohol, cannabis en kalmeringsmiddelen en vertoont hij regelmatig agressief gedrag. In het verleden is al van alles geprobeerd om de man in het gareel te krijgen, van werkstraffen tot detentie tot intensieve begeleiding. Het haalde allemaal niets uit. Een tbs-behandeling is volgens deskundigen en de rechtbank de enige manier om de ernstige psychiatrische problematiek aan te pakken.

11.000 euro smartengeld

De Drachtster mag vijf jaar lang op geen enkele manier contact zoeken met zijn ex. Doet hij dat wel, dan gaat hij twee weken de cel in. Alle volgende keren moet hij een maand zitten, met een maximum van zes maanden. De man moet een schadevergoeding van ruim 2500 euro aan zijn ex betalen. De vrouw had een claim ingediend van 11.000 euro smartengeld. Ze heeft voor haar leven gevreesd en ze heeft last van slapeloosheid en herbelevingen. De Drachtster zei dat haar aangifte was gebaseerd op leugens.