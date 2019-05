Dit betaal je voor een laatste rustplaats in Friesland

Publicatie: di 28 mei 2019 11.10 uur

LEEUWARDEN - De kosten voor een laatste rustplaats in Friesland verschillen aanzienlijk. Dat heeft te maken met de wisselende grafkosten die de begraafplaatsen hanteren. Wie in Leeuwarden begraven wilt worden, betaalt daar ruim 3.200 euro voor. In Heerenveen kan dit voor minder dan de helft van dit bedrag.

Grafkosten zijn de kosten die de nabestaanden betalen voor de ‘huur’ van het graf. Dit noemt met ook wel grafrecht. Daarnaast zijn er begraafkosten en kosten voor het nodige onderhoud aan het graf.

Soorten graven

Er zijn verschillende soorten graven. Een algemeen graf is het goedkoopste. Hierbij wordt de overledene begraven met twee of drie anderen. De looptijd van deze graven is minimaal 10 jaar. Bij een eigen graf krijgt het lichaam een eigen rustplaats. Deze graven hebben bovendien een looptijd van minimaal 20 jaar.

Gemiddelde kosten

Hieronder een overzicht van de gemiddelde grafkosten voor een eigen graf (1 persoon) in verschillende regio’s:

Leeuwarden: 3.254 euro

Drachten: 3.010 euro

Franeker/Harlingen: 2.515 euro

Stavoren: 2.308 euro

Dokkum: 2.300 euro

Heerenveen: 2.114 euro

Sneek: 1.256 euro

Een aantal gemeenten, zoals Súdwest Fryslân, De Friese Meren en Dantumadiel bieden ook een algemeen graf aan. Deze kosten liggen rond de 1.000 a 1.500 euro bij een looptijd van 10 jaar.

Deze grafkosten kunnen overigens worden gedekt via een uitvaartverzekering.

Duidelijk is dat er grote verschillen zijn de grafkosten per regio.

Waar zijn de duurste en goedkoopste Friese graven?

Duurste en goedkoopste

Het goedkoopste graf in Friesland vindt men in Sneek. Bij de Protestante begraafplaats Uitwellingerga kost een eigen graf 730 euro bij een looptijd van 20 jaar. Ook in Heerenveen en Wolvega zijn de grafkosten lager dan andere steden en dorpen.

De duurste begraafplaats is de natuurbegraafplaats in Nieuwehorne. Hier kost een graf 3.845 euro. Daar krijgt men wel een looptijd van 250 jaar voor terug. Ook Drachten is aan de dure kant. De gemeente rekent voor haar begraafplaatsen aan de Overstesingel en Burgemeester Wuiteweg 3.402 euro voor één lichaam. Een particulier graf voor 2 personen kost 4.861 euro.

Crematie goedkoper

Cremeren is in Friesland een stuk goedkoper dan begraven, blijkt uit cijfers van Monuta. Dit kost gemiddeld 833 euro. Het is dan ook niet gek dat crematies steeds populairder worden. Hoewel in Friesland nog relatief veel mensen liggen begraven, kiest nog maar 44 procent voor een begrafenis. Landelijk is dit ongeveer 35 procent (2018).

Uitvaartverzekering

De grafkosten kunnen dus worden gedekt via de uitvaartverzekering van de overledene. Het kan verstandig zijn om bij het vergelijken van zo’n verzekering na te gaan wat de grafkosten zijn in de woonregio. Wie al een uitvaartverzekering heeft, kan de waarde van zijn/haar polis eventueel nog verhogen, in overleg met de uitvaartverzekeraar.

Maar wat is de beste uitvaartverzekering? Volgens Koen Kuijper van Uitvaartverzekering.nl is op die vraag geen gemakkelijk antwoord: “Het hangt sterk af van de wensen en voorkeuren van de verzekerde rondom de uitvaart. Het loont bovendien om verschillende uitvaartpolissen met elkaar te vergelijken.”

Bij het kiezen van een uitvaartverzekering is het handig om jezelf de volgende vragen voor te leggen:

Welke producten en diensten wil ik meeverzekeren?

Wil ik mijn eigen uitvaart helemaal zelf kunnen invullen?

Bij een begrafenis: hoe hoog zijn de grafkosten?

Moet de waarde van de verzekering meestijgen met de daadwerkelijke kosten van de uitvaart

Volgens het Nibud bedraagt de globale maandpremie voor een 40-jarige € 8,- per maand (bij een kapitaal € 5000,-).