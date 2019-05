'Monsterwesp' duikt steeds vaker op in Friesland

Publicatie: di 28 mei 2019 09.47 uur

DRACHTEN - Arjen Verhoeff keek vorige week vreemd op toen hij een 'monsterwesp' op zijn zolder zag vliegen. Het betreft vermoedelijk de Europese hoornaar die rondvloor op de zolderkamer. De wesp was 3.5 centimeter groot en hij was via het openstaande dakraam naar binnengevlogen. Na de meting en het maken van foto's heeft Arjen de wesp weer vrijgelaten in de natuur.

Vorig weekend was het weer raak. Lekker genietend van de zon in zijn tuin aan de Dorsvloer in Drachten, hoorde hij opeens een brommend geluid. "Daar kwam weer een hoornaar aanvliegen in mijn tuin! Ik vermoed dat hier in de buurt een nest moet zijn."

Hoewel het nog altijd opvallend is, is de 'monsterwesp' inmiddels al een bekende verschijning in Nederland. De wesp in Drachten is waarschijnlijk de Europese hoornaar. De Aziatische hoornaar is zeldzamer en deze soort kwam vorige week in het landelijk nieuws omdat hij voor het eerst in Nederland was waargenomen.

