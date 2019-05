Kollum: wallenproject wordt 350.000 euro duurder

Publicatie: ma 27 mei 2019 21.00 uur

KOLLUM - De reconstructie van de Ooster- en Westerdiepswal in Kollum wordt 350.000 euro duurder dan begroot. Dat heeft het college van B&W van de gemeente Noardeast-Fryslân bekendgemaakt in een brief aan de gemeenteraad. Met het project is al 2.2 miljoen euro gemoeid.

Tijdens het opknappen van de kaden zijn er door aannemer Oosterhof Holman Beton- en Waterbouw BV te Harlingen meerkosten gemaakt. De gemeente spreekt over nieuwe risico's welke niet voor rekening zijn voor de aannemer. De gemeente noemt het pand aan de Voorstraat 96 als voorbeeld. Voor dit pand worden de extra kosten geschat op 65.000 euro (bouwkundig onderzoek, advies en stagnatie van 8 weken). Daarnaast zijn er extra kosten voor aanpassen riolering, vergunningaanvragen, een extra damwand ter hoogte van de Willem Lodewijkstraat 14 en de stagnatie als gevolg van bodemvondsten.

De college schrijft aan de gemeenteraad: "Het financiële effect van deze meerkosten wordt meegenomen in de eerste verantwoordingsrapportage van 2019. Binnen de huidige beschikbare budgetten van het project zit geen financiele ruimte om deze kosten te kunnen dekken."

Het 'wallenproject' was oorspronkelijk geraamd op 1.783.000 euro. Nadat in het voorjaar van 2018 duidelijk werd dat het bedrag te laag was, moest de gemeenteraad van Kollumerland 450.000 euro extra reserveren om het project door te kunnen laten gaan.