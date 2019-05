Vergunning 2e fase zonnepark Jumaheerd verleend

Publicatie: ma 27 mei 2019 18.33 uur

KOLLUM - Het college van B&W van Noardeast-Fryslân heeft op 14 mei het besluit genomen hebben om de omgevingsvergunning 2e fase van het zonnepark Jumaheerd te Kollum te verlenen. De eerste fase omgevingsvergunning heeft de komst van het zonnepark op deze specifieke locatie, planologisch mogelijk gemaakt. De tweede fase omgevingsvergunning heeft betrekking op redelijke eisen van welstand en het Bouwbesluit 2012 (veiligheid).

Op de aanvraag voor de omgevingsvergunning 2de fase is volgens het college een positief advies van zowel de brandweer als de adviescommissie Hûs en Hiem afgegeven. "De zorgen van de omwonenden, zoals die zijn vervat in de zienswijzen, zijn door ons zorgvuldig gewogen en beantwoord. Wij zijn van mening dat voldoende aannemelijk is gemaakt dat de vergunning kan worden verleend."

Een aantal buurtbewoners waren tegen de komst van het zonnepark. Ze tekenden, zonder succes, bezwaar aan. Ze vonden dat de gemeente niet naar ze had geluisterd.